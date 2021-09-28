Синоптики предупредили о заморозках в Москве и области

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ночью и утром 29 и 30 сентября в столичном регионе и области ожидаются заморозки. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
По данным синоптиков, в Подмосковье температура опустится до -1…-3 градусов, в Москве столбики термометров будут показывать около 0 градусов.
Из-за заморозков в столице объявили желтый уровень опасности с 23:00 28 сентября до 06:00 29 сентября, а в Московской области действует оранжевый уровень опасности с 21:00 29 сентября до 09:00 30 сентября.
В МЧС призвали автомобилистов в непогоду строго соблюдать правила дорожного движения.
"Водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Необходимо помнить, что на скользкой и влажной дороге нельзя резко тормозить. Не стоит забывать, что плохая погода представляет опасность не только для автомобилистов, но и для пешеходов", – говорится в сообщении.
Ранее синоптики рассказали, когда в центральную часть России придет старое бабье лето. Синоптики пообещали к выходным повышение температуры до +15 градусов днем.
Москвичей предупредили о заморозках
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