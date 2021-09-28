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Москва 24

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Общество

13:44

Синоптики предупредили о заморозках в Москве и области

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночью и утром 29 и 30 сентября в столичном регионе и области ожидаются заморозки. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, в Подмосковье температура опустится до -1…-3 градусов, в Москве столбики термометров будут показывать около 0 градусов.

Из-за заморозков в столице объявили желтый уровень опасности с 23:00 28 сентября до 06:00 29 сентября, а в Московской области действует оранжевый уровень опасности с 21:00 29 сентября до 09:00 30 сентября.

В МЧС призвали автомобилистов в непогоду строго соблюдать правила дорожного движения.

"Водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Необходимо помнить, что на скользкой и влажной дороге нельзя резко тормозить. Не стоит забывать, что плохая погода представляет опасность не только для автомобилистов, но и для пешеходов", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, когда в центральную часть России придет старое бабье лето. Синоптики пообещали к выходным повышение температуры до +15 градусов днем.

Москвичей предупредили о заморозках

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