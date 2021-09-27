Синоптик рассказал, когда в центральную часть России придет старое бабье лето

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На этой неделе в регионах центральной части России наступит старое бабье лето. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Уже со вторника инициативу начнет перехватывать скандинавский антициклон, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение. Осадки прекратятся, в облаках проявится сначала неустойчивое прояснение, а к выходным солнца станет все больше и больше", – объяснил синоптик.
По его словам, это "заявка на старое бабье лето". В течение 5–7 дней погода будет сухой и относительно теплой.
Со вторника столбики термометров начнут расти. Температура воздуха на неделе в среднем составит +10...+12 градусов, а к выходным повысится и до +15 градусов, в ночные часы – +2...+7 градусов.
Ранее Тишковец предупредил москвичей, что из-за резкой смены погоды к среде атмосферное давление в столице достигнет 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы. Он отметил, что горожане попадут "в барический коллектор", что негативно скажется на метеочувствительных людях.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается во вторник
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