Москвичам рассказали о погоде в первых числах октября

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Синоптики пообещали теплое начало октября, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, температура будет выше климатической нормы. Столбики термометров по области в начале месяца достигнут +8...+13 градусов, в Москве – около +11...+13 градусов.

Такие условия сохранятся на протяжении ближайших двух недель. Синоптик отметила, что в целом первые недели октября будут сухими и недождливыми. Потом в столице начнутся холода.

Ранее москвичей предупредили о похолодании в середине наступившей рабочей недели. Кроме того, в ночь на среду местами могут сформироваться туманы.

При этом самая холодная ночь в Москве на наступившей неделе прогнозируется в среду, 29 сентября. Столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях города.