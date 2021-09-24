В Мосприроде объяснили цветение каштана в Москве перепадами температур

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Цветение некоторых деревьев каштана в Москве было вызвано перепадами температуры, рассказали "Агентству Москва" в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода".

"Изменение погодных условий, когда после похолодания наступает потепление, вызывает так называемую повторную вегетацию растений. Таким образом, растение пережившее стресс, может снова зацвести", – говорится в сообщении.

До этого в социальных сетях появилось видео цветения каштана на востоке столицы, однако сотрудники "Мосприроды" не зафиксировали в городе массовость этого процесса.

По словам специалистов, повторное цветение дерева ослабляет организм растения и приводит к негативным последствиям для него.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Москвой 24 рассказал, что классическое бабье лето в столице в этом году уже не наступит, хотя воздух немного прогреется.

