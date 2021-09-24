Москвичам пообещали солнечную погоду на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Солнечная погода придет в столицу в понедельник, 27 сентября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Как уточняется, в выходные ожидается дождливая погода, а с понедельника дожди прекратятся, из облаков выглянет солнце.
"Погода будет такой, какую принято называть бабьим летом. При этом температура в дневные часы составит 11–13 градусов тепла, по ночам – в пределах 3–6. И такая погода продлится до конца недели", – сказал собеседник агентства.
В пятницу, 24 сентября, в столице прогнозируется облачная с прояснениями погода. Максимальная температура в Москве составит 12 градусов тепла. Будет дуть южный ветер, его скорость составит 5–10 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется неклассическая золотая осень. Специалист отметил, что в нынешнем году листва будет опадать долго: как минимум до середины октября.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в пятницу
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