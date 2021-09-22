Синоптик сообщил, когда в Москве начнется неклассическая золотая осень

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Неклассическая золотая осень ожидается в столичном регионе. Такое утверждение сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Синоптик пояснил, что золотой осенью можно считать нежаркую погоду, при которой сухая листва окрашивается целым спектром оттенков. Он отметил, что лес уже преобразился.
"К концу этой недели, когда температура будет 10–12 градусов и лишь местами будет небольшой дождь, можно будет уже говорить о золотой осени", – выразил мнение Вильфанд.
При этом в столичном регионе не ожидается солнечная погода, поэтому золотая осень считается неклассической, рассказал метеоролог.
Специалист добавил, что в нынешнем году листва будет опадать долго – как минимум до середины октября.
Ранее специалисты центра погоды "Фобос" объяснили, когда в Москве начнется бабье лето.
Сообщалось, что на следующей неделе в Центральную Россию придет антициклон. Его влияние на погоду сохранится до конца сентября, отмечали эксперты.
Почти 60% месячной нормы осадков выпало в Москве за три дня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: