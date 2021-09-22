Синоптик сообщил, когда в Москве начнется неклассическая золотая осень

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Неклассическая золотая осень ожидается в столичном регионе. Такое утверждение сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Синоптик пояснил, что золотой осенью можно считать нежаркую погоду, при которой сухая листва окрашивается целым спектром оттенков. Он отметил, что лес уже преобразился.

"К концу этой недели, когда температура будет 10–12 градусов и лишь местами будет небольшой дождь, можно будет уже говорить о золотой осени", – выразил мнение Вильфанд.

При этом в столичном регионе не ожидается солнечная погода, поэтому золотая осень считается неклассической, рассказал метеоролог.

Специалист добавил, что в нынешнем году листва будет опадать долго – как минимум до середины октября.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" объяснили, когда в Москве начнется бабье лето.

Сообщалось, что на следующей неделе в Центральную Россию придет антициклон. Его влияние на погоду сохранится до конца сентября, отмечали эксперты.