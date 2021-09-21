В Гидрометцентре сообщили, когда в России начнется астрономическая осень

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сезонные перемены погоды прогнозируются в России со среды, 22 сентября. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова в интервью ТАСС.
По данным специалиста, астрономическая осень в 2021 году наступит в Северном полушарии 22 сентября в 22:21 по московскому времени.
"Происходят неумолимые сезонные перемены – теплое полугодие сменяется холодным. Больше пасмурных дней становится, среднесуточная температура опускается ниже 10 градусов, прекращение вегетации растений, не формируется уже хлорофилл в листьях", – рассказала Макарова.
Как отметила эксперт, природа со среды начнет постепенно "засыпать". Кроме того, изменится характер осадков, которые станут площадными.
"Больше облачности будет", – объяснила специалист.
По мнению Макаровой, часто наступление астрономической осени связано с приходом золотой осени.
"Листья начинают желтеть, краснеть, коричневеть, затем листопад начинается, когда уже ниже 5 градусов температура", – заключила метеоролог.
Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в конце сентября воздушные массы из Южной Европы принесут в центральные российские регионы теплую погоду. К концу текущей рабочей недели температура воздуха может повыситься до +11...+13 градусов.
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