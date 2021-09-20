Синоптик рассказала о причинах дождливой осени в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что небольшие дожди будут идти в Москве до конца недели, что вполне соответствует погоде осени.
"Это вполне соответствует характеру осени. Летом у нас атмосфера тепла, прогревшаяся, она в себя впитала очень много воды из-за очень высокой температуры. Осенью температура понижается, солнце уходит, а атмосфера избавляется от этой воды", – сказала она ТАСС.
По ее словам, дожди в столице вновь усилятся в ночь на вторник, 21 сентября.
"В ночь на вторник местами сильный дождь прогнозируется, а потом будут умеренные дожди. У нас сейчас циклон по югу идет на восток, а потом еще с запада подойдет циклоническая система", – добавила Макарова.
Ранее сообщалось, что в некоторых районах Москвы может выпасть еще до 8 миллиметров осадков. Синоптики прогнозировали что дожди разной степени интенсивности продолжат идти в столичном регионе до середины недели.
Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".
В Москве может быть установлен новый суточный рекорд по осадкам
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