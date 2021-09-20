Москвичей предупредили о дожде с порывистым ветром

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве ожидается дождь и порывистый ветер. Об этом говорится на сайте МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 10 часов 21 сентября в Москве ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, дождь", – говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию, а также не совершать резких маневров и парковать машины вдали от деревьев.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны и осторожны! В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637 22 22", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Москвы может выпасть еще до 8 миллиметров осадков. Синоптики прогнозируют, что дожди разной степени интенсивности продолжат идти в столичном регионе до середины недели.

Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

