Жителей Москвы призвали быть осторожнее из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столицы призвали быть более осторожными из-за сильного ветра, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Москвы в понедельник, 20 сентября, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Также продолжит идти дождь.

"Сегодня дождь продолжится. Может выпасть еще до 8 миллиметров осадков", – говорится в сообщении.

Жителям столицы советуют быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее сообщалось, что в Москве с вечера воскресенья выпало 12 миллиметров осадков. Синоптики прогнозируют, что дожди разной степени интенсивности продолжат идти в столичном регионе до середины недели.

Отмечается, что сегодня, 20 сентября, все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

