Жителей Москвы призвали быть осторожнее из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителей столицы призвали быть более осторожными из-за сильного ветра, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".
По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Москвы в понедельник, 20 сентября, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Также продолжит идти дождь.
"Сегодня дождь продолжится. Может выпасть еще до 8 миллиметров осадков", – говорится в сообщении.
Жителям столицы советуют быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Ранее сообщалось, что в Москве с вечера воскресенья выпало 12 миллиметров осадков. Синоптики прогнозируют, что дожди разной степени интенсивности продолжат идти в столичном регионе до середины недели.
Отмечается, что сегодня, 20 сентября, все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".
Метеорологи предупреждают москвичей о мощном ветре и дожде
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: