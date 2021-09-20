Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в столице

В Москве с вечера воскресенья выпало 12 миллиметров осадков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро столицы.
"Прирост осадков за ночь в городе составил около 20%. Данные получены с главной метеостанции столицы на ВДНХ в 06:00", – сказал собеседник агентства.
В сентябре месячная норма осадков для Москвы составляет 65 миллиметров.
Синоптики прогнозируют, что дожди разной степени интенсивности продолжат идти в столичном регионе до середины недели. По разным оценкам, в Москве может выпасть от 50 до 60% месячной нормы осадков.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщил, что на севере европейской части России образовался антициклон, а на юге – глубокий циклон, поэтому в Москве и Подмосковье наблюдаются сильный дождь и ветер.
Вильфанд также предупредил, что в начале рабочей недели москвичей ожидает сильный дождь, ветер и холод.
Потепление придет в центр европейской части России в пятницу, 24 сентября. В дневные часы в этот день воздух прогреется до +13 градусов. Таким прогнозом научный руководитель Гидрометцентра поделился ранее.
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