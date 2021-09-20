Синоптик рассказал, когда в центр Европейской России придет потепление

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Потепление придет в центр европейской части России в пятницу, 24 сентября. В дневные часы в этот день воздух прогреется до +13 градусов. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В пятницу прогнозируется повышение температуры. Она будет в диапазоне 11–13 градусов, конечно, это не супертепло, но это уже будет гораздо приятнее", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В то же время он отметил, что, несмотря на потепление, будет сохраняться пасмурный характер погоды. В этот период в европейской части России ожидаются небольшие дожди.

В понедельник, 20 сентября, в некоторых регионах ожидается мокрый снег. Кроме того, порядка 50 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В Москве в понедельник ожидается ливень, которого не было 73 года. По словам Тишковца, в столице может выпасть треть месячной нормы осадков.