Синоптик рассказал, когда в центр Европейской России придет потепление

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Потепление придет в центр европейской части России в пятницу, 24 сентября. В дневные часы в этот день воздух прогреется до +13 градусов. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В пятницу прогнозируется повышение температуры. Она будет в диапазоне 11–13 градусов, конечно, это не супертепло, но это уже будет гораздо приятнее", – приводит слова метеоролога ТАСС.
В то же время он отметил, что, несмотря на потепление, будет сохраняться пасмурный характер погоды. В этот период в европейской части России ожидаются небольшие дожди.
В понедельник, 20 сентября, в некоторых регионах ожидается мокрый снег. Кроме того, порядка 50 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В Москве в понедельник ожидается ливень, которого не было 73 года. По словам Тишковца, в столице может выпасть треть месячной нормы осадков.
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