Москву накроет сильнейший за 73 года ливень

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице в понедельник ожидается ливень, которого не было 73 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в городе может выпасть треть месячной нормы осадков.
"В Москве в осадкомеры может попасть до 16–21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября. – Прим. ред.) не было как минимум 73 года, а то и более", – рассказал Тишковец РИА Новости.
По его словам, сопоставимые дожди, но меньшей интенсивности (13 миллиметров) фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах.
Тишковец добавил, что в Московской области больше всего дождей прогнозируется в западных, юго-западных и южных районах.
Также 20 сентября прогнозируется северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в Москве ночью составит +3...+5 градусов, а днем не превысит +5...+7 градусов, добавил Тишковец.
Таким образом, по словам специалиста, среднесуточная температура воздуха составит около плюс 5, что соответствует климату 16 октября.
"Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед", – сказал он.
На следующей неделе в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков, а понедельник, 20 сентября, окажется самым дождливым и холодным днем недели. Об этом ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он добавил, что в понедельник порывистый ветер и отсутствие солнца вызовут ощущение, что на улице холоднее на 5–7 градусов, которые будут показывать термометры в этот день.
Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов заявил, что этот сентябрь для Москвы станет самым холодным осенним месяцем в 21 веке. Он отметил, что общее отклонение от нормы в сентябре будет составлять 2–3 градуса.
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