Врач рассказала, что поможет чувствовать себя лучше осенью

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Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как можно улучшить свое состояние в осенний период. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам специалиста, россияне с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать головные боли, а также страдать от частого повышения давления. Эксперт отметила, что это связано со спазмом сосудов из-за похолодания.
Маршинцева посоветовала тренировать сосуды и принимать контрастный душ.
"Чтобы не вгонять организм в стресс, необходимо постепенно каждый день понижать температуру на два-три градуса. Это станет и хорошим способом для общего закаливания организма. И, конечно, одеваться по погоде и не перемерзать", – отметила врач.
Она подчеркнула, что жители больших городов часто сталкиваются со стрессом, который также может оказать влияние на самочувствие.
Ранее врач-эндокринолог группы компаний "Инвитро" Светлана Шокур рассказала, как избежать осенней депрессии на своем рабочем месте в офисе.
Как объяснила специалист, осенью эмоциональный тонус человека уменьшается из-за ограниченного количества солнечного света, частых дождей и короткого светового дня. Все это влечет понижение выработки витамина D, раздражительность, сонливость и хандру.
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