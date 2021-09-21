Синоптики спрогнозировали бабье лето в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Синоптики рассказали, когда в столице начнется бабе лето. Специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что мощное арктическое вторжение, повергшее центральные области Европейской России в глубокую осень, подходит к концу.

По словам синоптиков, пик похолодания пришелся на понедельник. Тогда дневной максимум температуры в столице не дотянул даже до +7 градусов.

"Сегодня температура уже немного превысила эту отметку, а к выходным показания термометров постепенно вернутся в климатическую норму", – отметили специалисты.

По данным метеорологов, в конце недели Центральную Россию потревожит еще один циклон.

"В пятницу он промчится с сильными дождями по западным регионам, но при этом будет затягивать за собой более теплые воздушные массы. А следующая неделя начнется с ростом влияния антициклона. Уже в понедельник его центр окажется над северо-востоком Европейской России, а его гребень будет ориентирован на юго-запад, в центральные области. В такой ситуации облаков в небе станет меньше и вероятность осадков ожидается небольшая", – пояснили специалисты центра погоды "Фобос".

Предполагается, что влияние антициклона на погоду сохранится до конца сентября.

При этом ночи останутся довольно холодными. Температура воздуха будет варьироваться от 2 до 7 градусов. А вот днем воздух будет прогреваться до 11–16 градусов.

"Такие значения уже на пару градусов выше климатической нормы, и этот период вполне можно считать бабьим летом. Высока вероятность того, что и октябрь начнется такой же спокойной, умеренно теплой и комфортной погодой", – заключили синоптики.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что 20 сентября стало самым дождливым днем с 1948 года. За последние два дня в Москве выпало почти 60% месячной нормы осадков.