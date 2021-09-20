Фото: портал мэра и правительства Москвы
В понедельник, 20 сентября, в Москве выпало рекордное количество осадков. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала 17 миллиметров при норме 65 миллиметров в месяц, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С 1948 года это 20 сентября стало досрочно самым дождливым", – отметил синоптик.
Предыдущие максимумы фиксировались в этот же день в 1952 и 1959 годах, тогда выпало по 13 миллиметров осадков, добавил Тишковец.
По его словам, в ночь с 20 на 21 сентября дожди усилятся, во вторник может выпасть до 16 миллиметров осадков.
Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал москвичей не пугаться прогнозов о дождях, поскольку осенью они не бывают столь же интенсивными, как летом. Сообщения о 15 или 19 миллиметрах осадков заметны, однако такие дожди не являются чем-то особенным, уточнил метеоролог.
Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в конце сентября воздушные массы из Южной Европы принесут в центральные российские регионы теплую погоду. К концу текущей рабочей недели температура воздуха может повыситься до +11...+13 градусов.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается во вторник
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