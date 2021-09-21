Почти 60% месячной нормы осадков выпало в Москве за два дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние два дня в Москве выпало почти 60% месячной нормы осадков. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"За двое суток в разных районах выпало до 38 миллиметров осадков. Это почти 60% месячной нормы. Городская водосточная сеть справляется с объемом осадков. В местах возможного скопления воды круглосуточно дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", – пояснили в ведомстве, добавив, что сейчас специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы.

Также в комплексе предупредили, что сегодня в столице сохранится сильный ветер. По прогнозам Росгидромета, дожди будут идти в столице до 23 сентября.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что 20 сентября стало самым дождливым днем с 1948 года. По его словам, предыдущие максимумы фиксировались в этот же день в 1952 и 1959 годах, тогда выпало по 13 миллиметров осадков.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал москвичей не пугаться прогнозов о дождях, поскольку осенью они не бывают столь же интенсивными, как летом. Сообщения о 15 или 19 миллиметрах осадков заметны, однако такие дожди не являются чем-то особенным, уточнил метеоролог.

