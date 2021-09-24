Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода установится в столичном регионе в пятницу, 24 сентября. Такой прогноз приводится на сайте "Метеоновости".

Как утверждают специалисты, днем Москва и Подмосковье окажутся в передней части циклона, центр которого расположится над Балтикой.

"Местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в Москве достигнет +10...+12 градусов тепла, по области до +13 градусов", – сообщается в материале.

Кроме того, в столице будет дуть южный ветер. Его порывы составят от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление упадет до 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха сохранится на уровне порядка 80%, а содержание кислорода будет ниже нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется неклассическая золотая осень. Специалист отметил, что в нынешнем году листва будет опадать долго – как минимум до середины октября.

С начала сентября в столице выпало почти 75 миллиметров осадков. В городе было зафиксировано 16 дождливых дней. С 19 по 23 сентября прирост осадков в столице составил около 40 миллиметров – это примерно 60% месячной нормы сентября. По прогнозам метеорологов, пасмурная погода сохранится в Москве до начала следующей недели.