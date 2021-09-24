Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная с прояснениями погода установится в столичном регионе в пятницу, 24 сентября. Такой прогноз приводится на сайте "Метеоновости".
Как утверждают специалисты, днем Москва и Подмосковье окажутся в передней части циклона, центр которого расположится над Балтикой.
"Местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в Москве достигнет +10...+12 градусов тепла, по области до +13 градусов", – сообщается в материале.
Кроме того, в столице будет дуть южный ветер. Его порывы составят от 5 до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление упадет до 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха сохранится на уровне порядка 80%, а содержание кислорода будет ниже нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется неклассическая золотая осень. Специалист отметил, что в нынешнем году листва будет опадать долго – как минимум до середины октября.
С начала сентября в столице выпало почти 75 миллиметров осадков. В городе было зафиксировано 16 дождливых дней. С 19 по 23 сентября прирост осадков в столице составил около 40 миллиметров – это примерно 60% месячной нормы сентября. По прогнозам метеорологов, пасмурная погода сохранится в Москве до начала следующей недели.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в пятницу
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