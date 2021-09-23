Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице постепенно завершается период облачной, сырой и ветреной погоды, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днем составит +10...+12 градусов. А в субботу ожидается самый благоприятный день.

"Дневная температура будет колебаться от +10 до +13 градусов, будет преобладать южный ветер. Характер погоды поменяется в воскресенье по вине циклона. С запада время от времени будут приходить дожди. Ночь останется довольно теплой, дневная температура также останется пока на уровне +10 градусов, но ветер сменится на северо-западный", – рассказала Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется неклассическая золотая осень. Специалист отмечал, что в нынешнем году листва будет опадать долго – как минимум до середины октября.

До этого специалисты центра погоды "Фобос" объяснили, когда в Москве начнется бабье лето.

Сообщалось, что на следующей неделе в Центральную Россию придет антициклон. Его влияние на погоду сохранится до конца сентября, отмечали эксперты.