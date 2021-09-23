Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода с дождем прогнозируется в столичном регионе в четверг, 23 сентября. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

Как пояснили синоптики, днем погоду в Москве будет определять циклон. Температура воздуха в городе будет варьироваться от 9 до 11 градусов тепла. При этом в Подмосковье в отдельных районах потеплеет до 11 градусов.

"Ветер восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба", – утверждается в прогнозе.

По данным специалистов, показатель относительной влажности воздуха составит порядка 80%. При этом содержание кислорода в воздухе окажется пониженным.

Ранее жителей России предупредили об осенних "погодных проклятьях", которые надвигаются из-за действия антициклонов.

В частности, синоптики спрогнозировали продолжительные ливни в Причерноморье и назвали их осенним штормом. Также специалисты заметили, что в некоторых южных городах, например в Сочи, выпадали "горизонтальные" осадки.