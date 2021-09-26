Москвичам рассказали о самой холодной ночи на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Самая холодная ночь в Москве на следующей неделе прогнозируется в среду, 29 сентября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях города.

Ближайшие двое суток в столице установится пасмурная погода с кратковременными дождями. Днем будет около 9–11 градусов выше нуля, что на несколько градусов ниже положенной нормы.

Ранее синоптики пообещали, что бабье лето придет в Москву. Заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что с воскресенья и в начале следующей недели в столице продолжатся дожди.

Со вторника дожди прекратятся, однако существенного тепла ждать не стоит, поскольку антициклон прибудет с севера и принесет с собой холодный арктический воздух. Солнечную сухую, но прохладную погоду, которая установится в Москве в конце сентября, можно назвать подобием бабьего лета.

Информацию о том, что в текущем году ожидается самая холодная за последние 100 лет зима, специалист назвала фейком. Паршина убеждена, что давать подобные прогнозы в данный момент невозможно.