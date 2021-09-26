Москвичам рассказали о самой холодной ночи на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Самая холодная ночь в Москве на следующей неделе прогнозируется в среду, 29 сентября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях города.
Ближайшие двое суток в столице установится пасмурная погода с кратковременными дождями. Днем будет около 9–11 градусов выше нуля, что на несколько градусов ниже положенной нормы.
Ранее синоптики пообещали, что бабье лето придет в Москву. Заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что с воскресенья и в начале следующей недели в столице продолжатся дожди.
Со вторника дожди прекратятся, однако существенного тепла ждать не стоит, поскольку антициклон прибудет с севера и принесет с собой холодный арктический воздух. Солнечную сухую, но прохладную погоду, которая установится в Москве в конце сентября, можно назвать подобием бабьего лета.
Информацию о том, что в текущем году ожидается самая холодная за последние 100 лет зима, специалист назвала фейком. Паршина убеждена, что давать подобные прогнозы в данный момент невозможно.
Метеорологи обещают потепление на следующей неделе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: