Синоптики пообещали москвичам подобие бабьего лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бабье лето все же придет в Москву. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптик рассказала, что с воскресенья и в начале следующей недели в столице продолжатся дожди.

"К нам спешит атлантический циклон, он образовался над Балтикой и пройдет через Москву в воскресенье, поэтому целый день будет идти дождь, ветер северо-западный, местами порывистый, до 15 м/с. Ночью плюс 8–10 градусов, а днем плюс 9–10", – добавила Паршина.

Она уточнила, что со вторника дожди прекратятся, однако существенного тепла ждать не стоит, поскольку антициклон прибудет с севера и принесет с собой холодный арктический воздух.

По словам синоптика, солнечную сухую, но прохладную погоду, которая установится в Москве в конце сентября, можно назвать подобием бабьего лета.

Информацию о том, что в текущем году ожидается самая холодная за последние 100 лет зима, специалист назвала фейком. Паршина убеждена, что давать подобные прогнозы в данный момент невозможно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде, которая установится в ряде регионов страны.

В свою очередь ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что выходные жители столицы проведут в облачном вихре. Специалист пояснял, что в городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

