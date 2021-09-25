Синоптик предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ

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Опасная погода прогнозируется в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В частности, в Иркутской области в выходные ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Кроме того, в некоторых районах сформируется временный снежный покров.

В свою очередь, на побережье Краснодарского края и в Сочи с субботы пройдут сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду.

"В субботу и воскресенье недалеко от Сочи в море имеется опасность формирования смерчей над морем", – рассказал Вильфанд.

Синоптик продолжил, что в ближайшие ночи в ряд регионов европейской части России придут заморозки. В Башкортостане, Челябинской области температура опустится до -8 градусов, а в Свердловской и Курганской областях – до -5 градусов.

Вильфанд добавил, что заморозки уже захватили большую территорию азиатской части страны.

"Урал, Западная Сибирь, Средняя Сибирь, то есть Красноярский край, Якутия, Чукотка, Магаданская область – везде ночная температура ниже нуля", – заключил специалист.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что выходные жители столицы проведут в облачном вихре. Специалист пояснял, что в городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.