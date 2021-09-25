Синоптик предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Опасная погода прогнозируется в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
В частности, в Иркутской области в выходные ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Кроме того, в некоторых районах сформируется временный снежный покров.
В свою очередь, на побережье Краснодарского края и в Сочи с субботы пройдут сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду.
"В субботу и воскресенье недалеко от Сочи в море имеется опасность формирования смерчей над морем", – рассказал Вильфанд.
Синоптик продолжил, что в ближайшие ночи в ряд регионов европейской части России придут заморозки. В Башкортостане, Челябинской области температура опустится до -8 градусов, а в Свердловской и Курганской областях – до -5 градусов.
Вильфанд добавил, что заморозки уже захватили большую территорию азиатской части страны.
"Урал, Западная Сибирь, Средняя Сибирь, то есть Красноярский край, Якутия, Чукотка, Магаданская область – везде ночная температура ниже нуля", – заключил специалист.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что выходные жители столицы проведут в облачном вихре. Специалист пояснял, что в городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшую неделю
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