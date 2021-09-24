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Общество

21:11

Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

общество погода

Тишковец рассказал москвичам о погоде в ближайшие дни

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что выходные жители столицы проведут в облачном вихре. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

"В субботу, воскресенье и понедельник в регионе будет закручиваться своеобразный антициклонический вихрь, а значит, без облаков и дождей не обойдется. Температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной нормы. Ночами это +3...+8 градусов и днем +7...+2", – сказал Тишковец в эфире телеканала Москва 24.

Из-за непогоды в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Дожди будут идти до понедельника, 27 сентября. Видимость на столичных дорогах сильно снизится.

Ранее в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Москвой 24 рассказал, что классическое бабье лето в столице в этом году уже не наступит, хотя воздух немного прогреется.

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