Синоптик сообщил о погружении Москвы в "барический коллектор"

Тишковец сообщил о погружении Москвы в "барический коллектор"
Дожди сохранятся в столице до середины следующей недели, однако затем погода резко изменится – в столице потеплеет и повысится атмосферное давление. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, за последние несколько дней в Москве выпало 62% месячной нормы осадков, примерно по четыре ведра воды на квадратный метр. Температура воздуха была ниже нормы на 2,2 градуса, однако в этом нет ничего выдающегося: подобная погода наблюдается в сентябре примерно раз в 3–4 года.
"Тем не менее в конце этого мрачного осеннего тоннеля наконец-то замаячил летний свет, но придется запастись терпением. В пятницу, субботу, воскресенье и понедельник в регионе будет закручиваться своеобразная циклоническая спираль, без облаков и дождей дело не обойдется. Температурный фон остается ниже положенной нормы. Но ситуация начнет меняться 28 сентября", – подчеркнул Тишковец.
Он объяснил, что в середине следующей недели сформируется мощный антициклональный фон, площадь которого постепенно будет расти. В городе резко наступит бабье лето, однако вырастет атмосферное давление. При этом значимого тепла уже не будет, поскольку наступила астрономическая осень.
"Барометры достигнут 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы. Начнется старое бабье лето с сухой погодой, которая продержится как минимум 5 суток. При таком аномально высоком атмосферном давлении мы как будто погрузимся в барический коллектор, что может негативно сказаться на метеочувствительных людях", – заключил синоптик.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице постепенно завершается период облачной, сырой и ветреной погоды. В субботу дневная температура составит +10...+13 градусов, будет преобладать южный ветер. В воскресенье сложится примерно такая же ситуация, однако возможны дожди.
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