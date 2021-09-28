Бабье лето в столице начнется с туманов и заморозков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие дни москвичей ждет сухая и солнечная погода, сообщает портал "Метеоновости".

"По предварительным прогнозам, сухая и довольно солнечная погода с прохладными утренниками и умеренно теплыми днями, которую с некоторой натяжкой можно назвать старым бабьим летом, сохранится в столичном регионе как минимум до начала следующей недели", – рассказали синоптики.

При этом метеорологи подчеркнули, что в условиях антициклональной погоды предстоящей ночью столичный регион ждет похолодание, которое спровоцирует образование туманов и заморозков.

Сообщается, что в Москве термометр может понизиться до 0…+2 градусов, а в Подмосковье ожидается -2…+3 градуса. Туманы накроют столицу в 3–4 часа утра среды, 29 сентября, и продержатся до 10–11 часов.

Ранее москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении во вторник, 28 сентября. Оно превысит норму, составив 760 миллиметров ртутного столба.

До этого синоптики пообещали теплое начало октября. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, температура будет выше климатической нормы.

