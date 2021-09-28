Москвичей предупредили о высоком давлении

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении 28 сентября. Оно превысит норму, составив 760 миллиметров ртутного столба. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, утром в городе пройдут дожди, а столбики термометров в Москве покажут 9–11 градусов тепла, в Подмосковье – 7–12 градусов.

"Сегодня на погоду в столице начнет постепенно оказывать влияние антициклон с севера. Облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдут небольшие дожди", – сказал Леус.

Синоптик добавил, что ветер ожидается северо-восточный, он будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей, что из-за резкой смены погоды к среде атмосферное давление в столице достигнет 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы. Он отметил, что горожане попадут "в барический коллектор", что негативно скажется на метеочувствительных людях.

