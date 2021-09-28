Москвичей предупредили о высоком давлении

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении 28 сентября. Оно превысит норму, составив 760 миллиметров ртутного столба. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, утром в городе пройдут дожди, а столбики термометров в Москве покажут 9–11 градусов тепла, в Подмосковье – 7–12 градусов.
"Сегодня на погоду в столице начнет постепенно оказывать влияние антициклон с севера. Облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдут небольшие дожди", – сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер ожидается северо-восточный, он будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей, что из-за резкой смены погоды к среде атмосферное давление в столице достигнет 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы. Он отметил, что горожане попадут "в барический коллектор", что негативно скажется на метеочувствительных людях.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается во вторник
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: