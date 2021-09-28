Сентябрь 2021 года стал пятым среди самых дождливых в столице в XXI веке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сентябрь 2021 года в столице признан пятым по дождливости среди показателей XXI века. Об этом сообщает портал "Метеовести".
За первый осенний месяц года в Москве выпало 84,8 миллиметра осадков. Это равно 131% от месячной нормы, причем дальнейшее увеличение результата маловероятно, отмечают специалисты.
Средняя температура сентября держится на отметке плюс 10,3 градуса, что на 2 градуса ниже нормы. Кроме того, похожий показатель фиксировался в самом холодном сентябре века – в 2013 году. Нынешний же месяц, по прогнозам метеорологов, имеет шансы выйти на первое место.
Что касается октября, то можно ожидать приход бабьего лета с температурой воздуха на уровне плюс 11–16 градусов. При этом практически не прогнозируются дожди.
По предварительным оценкам, октябрь будет примерно на 1 градус теплее нормы. По осадкам второй месяц осени просядет, даже с учетом нормы 59 миллиметров. Большая часть дождей ожидается во второй половине октября.
Ранее синоптики Гидрометцентра РФ предупредили о предстоящих заморозках в столичном регионе. В Москве и Московской области ночью и утром 29 и 30 сентября похолодает до минус 1–3 градусов.
Москвичей предупредили о заморозках
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