Сентябрь 2021 года стал пятым среди самых дождливых в столице в XXI веке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сентябрь 2021 года в столице признан пятым по дождливости среди показателей XXI века. Об этом сообщает портал "Метеовести".

За первый осенний месяц года в Москве выпало 84,8 миллиметра осадков. Это равно 131% от месячной нормы, причем дальнейшее увеличение результата маловероятно, отмечают специалисты.

Средняя температура сентября держится на отметке плюс 10,3 градуса, что на 2 градуса ниже нормы. Кроме того, похожий показатель фиксировался в самом холодном сентябре века – в 2013 году. Нынешний же месяц, по прогнозам метеорологов, имеет шансы выйти на первое место.

Что касается октября, то можно ожидать приход бабьего лета с температурой воздуха на уровне плюс 11–16 градусов. При этом практически не прогнозируются дожди.

По предварительным оценкам, октябрь будет примерно на 1 градус теплее нормы. По осадкам второй месяц осени просядет, даже с учетом нормы 59 миллиметров. Большая часть дождей ожидается во второй половине октября.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ предупредили о предстоящих заморозках в столичном регионе. В Москве и Московской области ночью и утром 29 и 30 сентября похолодает до минус 1–3 градусов.