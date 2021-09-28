Синоптики назвали регионы, где ожидаются метели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Зимние проявления непогоды ждут жителей Урала и Сибири, сообщает портал "Метеоновости".
По словам синоптиков, метели уже накрыли Кемеровскую область, а Томск сковала гололедица.
В настоящее время в Сибири погода улучшилась. Однако зима пришла на Южный Урал и в Предуралье. Снег пошел в Башкирии и Перми.
Как уточнили специалисты, причиной такого похолодания стал мощный антициклон, охвативший северную половину Евразии.
В ближайшие дни метели накроют Прибайкалье и юг Красноярского края, а другой вихрь продолжит засыпать снегом Челябинскую и Курганскую области. Также продолжится начавшийся в понедельник снегопад в Магнитогорске. Вечером в регионе может остаться временный снежный покров высотой около 10–12 сантиметров.
Ранее стало известно, что бабье лето в Москве начнется с туманов и заморозков. Синоптики подчеркнули, что в условиях антициклональной погоды предстоящей ночью столичный регион ждет похолодание. Температура в столице может понизиться до 0…+2 градусов.
В Кемеровской области образовались сугробы
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