Столичным водителям рассказали, когда нужно менять летние шины на зимние

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Столичным водителям посоветовали произвести замену летних шин на зимние после 20 октября. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в этот период произойдет переход среднесуточной температуры через +5 градусов в сторону понижения.

"Это та температура, когда начинает дубеть автошина", – отметил в разговоре с РИА Новости Тишковец.

Синоптик также подчеркнул, что первый снежный покров может появиться в столичном регионе после 28 октября. При этом Тишковец отметил, что надолго он не задержится.

"Я не исключаю, что ляжет на землю неустойчивый, очень символический снежный покров. Но он тут же будет таять", – заключил синоптик.

Автоэксперт Алексей Аксенов до этого рассказывал, что при замене летней резины на зимнюю следует обращать внимание на некоторые особенности покрышек, чтобы они не были опасны для автомобиля и водителя.

Специалист отметил, что прорезы, трещины и вылетевшие шипы – это то, что указывает на необходимость замены покрышек на новые. Помочь с определением износа шин призваны специальные индикаторы.

Автоэксперт также обратил внимание на маркировку: на зимней резине должна быть отметка в виде снежинки. Также важно, чтобы шины были шипованными для движения по снегу и льду. По его словам, всесезонные покрышки не работают ни летом, ни зимой.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что зима в этом году в России будет морозной. Он объяснил, что в текущем году на территории страны задерживались антициклоны, нынешнее похолодание можно объяснить влиянием арктического антициклона. Также есть вероятность преобладания антициклональной погоды и сильных морозов.

