Синоптик рассказал о погоде в центре Европейской России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В начале следующей недели температура в центре Европейской России может превысить 15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, солнце будет еще активным.
"Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце. При чистом небе вполне можно загорать, ветер слабенький, давление очень высокое. До конца этой недели и до начала следующей будет стоять антициклон. Антициклон стационарный, даже когда он будет разрушаться, процесс будет долгим", – сказал синоптик.
Столбики термометров покажут 10–15 градусов тепла, при этом Вильфанд не исключил, что в начале следующей недели температура преодолеет эту отметку отметку. Синоптик добавил, что золотая осень пришла с прозрачным и чистым воздухом, который принес арктический антициклон.
Ранее руководитель направления "Климат и энергетика" в российском Greenpeace Василий Яблоков сообщил, что предстоящей зимой в России может быть много природных аномалий.
При этом он подчеркнул, что прогнозировать погоду с каждым годом становится все сложнее, так как изменение климата вносит коррективы в атмосферные процессы. Он добавил, что неточность прогнозов – не вина метеорологов. Яблоков напомнил, что раньше погодные аномалии встречались реже, чем сейчас.
Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что зима в этом году в России будет морозной. Он объяснил, что в текущем году на территории страны задерживались антициклоны, и нынешнее похолодание можно объяснить влиянием арктического антициклона. Также есть вероятность, подчеркнул он, преобладания антициклональной погоды и, возможно, сильных морозов.
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