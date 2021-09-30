Автоэксперт рассказал, когда следует обновить зимние шины

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При замене летней резины на зимнюю следует обращать внимание на некоторые особенности покрышек, чтобы они не были опасны для автомобиля и водителя, рассказал автоэксперт Алексей Аксенов. Об этом сообщает сообщает "Вечерняя Москва".

"При переобувке или покупке новых зимних шин нужно быть очень бдительными, обратите внимание на дату производства. Покрышки не должны быть старыми, даже при отсутствии износа шины уже через 3–4 года они начинают терять свои свойства из-за разрушительного влияния влаги или света", – объяснил эксперт.

Он также призвал менять резину в шиномонтаже, так как после каждого сезона она нуждается в балансировке: в противном случае она испортит ходовую часть автомобиля и сама прослужит меньше. Прорезы, трещины и вылетевшие шипы – это то, что указывает на необходимость замены покрышек на новые. Помочь с определением износа шин призваны специальные индикаторы.

Автоэксперт обратил внимание на маркировку: на зимней резине должна быть отметка в виде снежинки. Также важно, чтобы шины были шипованными для движения по снегу и льду. По его словам, всесезонные покрышки не работают ни летом, ни зимой.

Менять шины необходимо заранее. Делать это следует при устоявшейся среднесуточной температуре воздуха +5 градусов: примерно в такую погоду летние шины начинают терять свои свойства, что может привести к авариям, заключил Аксенов.

Ранее автоэксперт Константин Лигачев рекомендовал автомобилистам озаботиться покупкой новой резины до октября – ноября. По его словам, рынок может столкнуться с дефицитом шин и купить их будет затруднительно даже за большие деньги.

