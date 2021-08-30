Россиян предупредили о дефиците автомобильных шин

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россияне в ближайшее время могу столкнуться с дефицитом шин для автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на автоэксперта Константина Лигачева.
По словам специалиста, это связано с приостановкой производства во время пандемии, при этом многие предприятия его еще не возобновили, либо начали выпуск покрышек, но в ограниченном количестве. Лигачев подчеркнул, что в настоящее время уже крайне тяжело найти в магазинах шины для мотоциклов некоторых моделей.
Все это негативно сказывается на ценах, отмечает автоэксперт. В преддверии заморозков он рекомендует озаботиться покупкой новых шин до октября-ноября, поскольку потом их, возможно, не будет на прилавках даже за большие деньги.
Между тем вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр считает, что о дефиците покрышек говорить пока рано, однако рост цен действительно ожидается. Это связано, в частности, с подорожанием международных перевозок, топлива, сырья и нефтепродуктов.
Ранее в ГИБДД напомнили, что с 1 сентября с российских дорог пропадет привычный знак 8.23 "Фотовидеофиксация", который применяется вместе с другими знаками и светофорами. Вместо него останется только новый знак 6.22, который появился 1 марта этого года. Его устанавливают на трассах за 150–300 метров до начала зоны видеофиксации, а также на въезде в населенные пункты.
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