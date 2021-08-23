На московских дорогах появилось более 8 тыс знаков "Осторожно, дети"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В преддверии Дня знаний специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на московские дороги более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно количество детей и подростков на улицах города увеличивается с началом нового учебного года, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки. В этом году нанесено более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети", – рассказал он.

Бирюков пояснил, что разметка позволяет предупредить водителей о том, что в районе нужно быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября привычный знак "Фотовидеофиксация" пропадет с российских дорог.

Нынешний знак 8.23 применяется только вместе с другими знаками и светофорами, а новый 6.22, который появился 1 марта этого года, устанавливается на трассах за 150–300 метров до начала зоны видеофиксации, а также на въезде в населенные пункты.