На московских дорогах появилось более 8 тыс знаков "Осторожно, дети"

09:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В преддверии Дня знаний специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на московские дороги более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно количество детей и подростков на улицах города увеличивается с началом нового учебного года, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки. В этом году нанесено более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети", – рассказал он.
Бирюков пояснил, что разметка позволяет предупредить водителей о том, что в районе нужно быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября привычный знак "Фотовидеофиксация" пропадет с российских дорог.
Нынешний знак 8.23 применяется только вместе с другими знаками и светофорами, а новый 6.22, который появился 1 марта этого года, устанавливается на трассах за 150–300 метров до начала зоны видеофиксации, а также на въезде в населенные пункты.
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