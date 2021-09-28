Автоэксперты прокомментировали проект о запрете водителям с судимостью работать в такси

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Автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков и председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин высказались по поводу внесения в Госдуму законопроекта, который предусматривает запрет на управление общественным транспортом и такси людям, имеющим судимость, сообщает RT.

По мнению Кадакова, "мысль правильная", однако он уточнил, что даже ранее не судимые люди могут управлять транспортным средством безобразно.

"И наоборот, человек, который отсидел, вполне может быть адекватным водителем и вполне надежным человеком. Наверное, какое-то рациональное зерно в этом есть, но думать, что это радикально изменит картину, я не готов", – отметил эксперт.

Председатель Движения автомобилистов РФ подчеркнул, что если человек, совершивший тяжкое преступление, не может управлять ТС, необходимо лишать его права заниматься этой деятельностью в качестве дополнительного наказания.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий водителям с судимостью управлять автобусами, трамваями, троллейбусами и другими видами общественного транспорта. Речь идет о лицах с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Предполагается, что в ТК появится статья, которая введет запрет на работу таксистом и в пассажирских перевозках тем, кто был осужден за убийство, грабеж, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, а также терроризм. Ограничение будет действовать также в странах Евразийского экономического союза.

