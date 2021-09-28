Водителям с судимостью могут запретить работать таксистами в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водителям с судимостью могут запретить работать таксистами. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму, его текст размещен в думской электронной базе.
Речь идет о лицах с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Предполагается, что в Трудовом кодексе появится статья, которая введет запрет на работу таксистом и в пассажирских перевозках для тех, кто был осужден за убийство, грабеж, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, а также терроризм. Ограничение будет действовать также в странах Евразийского экономического союза.
Уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут предоставить работодателю справку об отсутствии судимости. Срок на исполнение этого требования установлен до 1 марта 2023 года. Справка об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям потребуется и при регистрации индивидуальных предпринимателей для работы в такси и пассажирских перевозках.
Изменения предусмотрены и в уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта.
Как ранее заявил заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин, рынок такси в Москве полностью восстановился после пандемии. Суточный пассажиропоток уже превысил уровень 2020 года.
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