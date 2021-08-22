Сервис "Яндекс.Такси" с 25 августа изменит тарифы в некоторых регионах

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
Сервис "Яндекс.Такси" повысит комиссию и изменит структуру тарифа с 25 августа в некоторых регионах. Это произойдет из-за растущих издержек таксомоторной отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"В некоторых городах мы повышаем комиссию и меняем структуру тарифа. Изменения обусловлены растущими издержками таксомоторной отрасли", – говорится в пресс-службе.
Представители компании отметили, что тарифы "Яндекс.Такси" в Москве не изменятся.
"Яндекс.Такси" продолжает сохранять эффективную комиссию менее 10%, когда сервис возвращает значительную часть от всей своей комиссии водителям в виде вознаграждений", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье заработала система аналитики работы такси. С 14 августа водитель, который в ней не зарегистрирован, не имеет права выходить на линию. В цифровом профиле таксиста будут собираться данные о медосмотрах, техосмотрах машины, штрафах и количестве отработанных часов.
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