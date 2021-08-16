В столичном регионе заработала система мониторинга такси

В Москве и Подмосковье запустили систему мониторинга такси КИС "АРТ". Водители такси, у которых нет цифрового ID, больше не смогут получать заказы. Уже сейчас в системе зарегистрированы порядка 80 тысяч человек.

Система будет отслеживать время, которое водитель такси провел за рулем. По закону он может работать 40 часов в неделю чистого рабочего времени, без остановок на ремонт и перерывы на отдых.

Норму рабочих часов в сутки каждый устанавливает сам, но не более 12 часов подряд. Кроме того, система будет считывать стаж вождения – он должен быть не меньше трех лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.