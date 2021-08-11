В китайских магазинах покупатели расплачиваются лицом

В Китае, помимо распознавания лиц для прохода в метро, технологию применяют для оплаты покупок в магазинах. Два крупнейших платежных сервиса страны разработали свои устройства для сканирования.

Они представляют собой компактные устройства, в которые вмонтирована 3D камера. Она способна узнать человека за доли секунды. А при необходимости еще и сделать лицо на экране красивее: увеличить глаза и осветлить кожу.

Помимо магазинов, такими системами оборудованы вендинговые аппараты и даже больница в одной из провинций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.