Трое россиян остаются на лечении после ДТП в Турции

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Трое россиян, пострадавших в результате ДТП в Турции, остаются на лечении в больницах. Об этом сообщает РИА Новости.

Все пациенты продолжают находиться под пристальным наблюдением специалистов. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Для него был проведен телемедицинский консилиум с участием специалистов НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Минздрава России и медицинских специалистов больницы в провинции Анталья.

"После стабилизации состояния пациента будет решаться вопрос о его транспортировке для дальнейшего лечения в один из федеральных центров Минздрава России в Москве", – подчеркнули в пресс-службе Минздрава РФ.

Автобус, который перевозил более 20 российских туристов, включая 9 детей, перевернулся в Турции вечером 2 августа. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось.

Все пострадавшие являются жителями Самарской области.