СК возбудил дело по факту ДТП с российскими туристами в Турции

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Следственный комитет начал расследование уголовного дела в связи с гибелью российских туристов в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщается на сайте СК.

"В связи с гибелью граждан РФ в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Турецкой Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате ДТП на трассе Алания – Анталья 2 августа травмы различной степени тяжести получили 19 жителей Самарской области, еще три россиянина скончались. Среди погибших есть один несовершеннолетний.

"В настоящее время по уголовному делу подготавливается запрос о правовой помощи в компетентные органы Турецкой Республики, изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия. Контролируется возвращение граждан в Российскую Федерацию", – добавили в СК.

Отмечается, что расследованием дела займется управление СК по Самарской области. Также оно будет находиться на контроле центрального аппарата ведомства. По возвращении пострадавших граждан на родину следствие проведет все необходимые экспертизы и процессуальные действия.

2 августа автобус, который перевозил более 20 российских туристов, включая 9 детей, перевернулся в Турции. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось.