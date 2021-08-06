СК возбудил дело по факту ДТП с российскими туристами в Турции

13:48
Фото: twitter.com/turkhaberajansi
Следственный комитет начал расследование уголовного дела в связи с гибелью российских туристов в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщается на сайте СК.
"В связи с гибелью граждан РФ в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Турецкой Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате ДТП на трассе Алания – Анталья 2 августа травмы различной степени тяжести получили 19 жителей Самарской области, еще три россиянина скончались. Среди погибших есть один несовершеннолетний.
"В настоящее время по уголовному делу подготавливается запрос о правовой помощи в компетентные органы Турецкой Республики, изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия. Контролируется возвращение граждан в Российскую Федерацию", – добавили в СК.
Отмечается, что расследованием дела займется управление СК по Самарской области. Также оно будет находиться на контроле центрального аппарата ведомства. По возвращении пострадавших граждан на родину следствие проведет все необходимые экспертизы и процессуальные действия.
2 августа автобус, который перевозил более 20 российских туристов, включая 9 детей, перевернулся в Турции. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось.
Родственники пострадавших в аварии вылетели в Анталью
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: