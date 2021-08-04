Шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются в больнице – Ростуризм

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Шестеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, остаются в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Ростуризма.

"Одного туриста перевели из реанимации в общую палату, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всех их накануне перевезли в больницу Антальи для оказания более квалифицированной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Уточняется, что еще двоим туристам после выписки понадобилось дополнительное стационарное лечение, они также находятся в Анталье.

Пострадавшим и их родственникам была оказана помощь со стороны туроператора и страховой компании. В Ростуризме также добавили, что часть туристов уже вернулись на родину, еще 10 человек ожидают вылета 4 августа.

Автобус, который перевозил более 20 российских туристов, включая 9 детей, перевернулся в Турции вечером 2 августа. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось.

Все пострадавшие являются жителями Самарской области.

В связи с инцидентом туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших по телефону +90 538-393-34-51.

