"Интурист" открыл горячую линию в связи с ДТП в Турции

20:12
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Туроператор "Интурист" открыл горячую линию в связи с ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщает ТАСС.
На данный момент сотрудники принимающего офиса "Интуриста" в Анталье находятся на месте происшествия и информируют консульство РФ в регионе.
Для родственников пострадавших в аварии открыта горячая линия по номеру +905383933451.
"Выплаты компенсаций осуществляет страховая компания "РЕСО-Гарантия", – подчеркнули в компании.
Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой провинции Анталья вечером 2 августа. Автобус перевозил россиян из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспорт врезался в бетонное ограждение и перевернулся.
В результате происшествия, по предварительным данным, погибли три человека, еще 16 пассажиров получили травмы. На данный момент все пострадавшие госпитализированы.
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