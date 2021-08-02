"Интурист" открыл горячую линию в связи с ДТП в Турции

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Туроператор "Интурист" открыл горячую линию в связи с ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент сотрудники принимающего офиса "Интуриста" в Анталье находятся на месте происшествия и информируют консульство РФ в регионе.

Для родственников пострадавших в аварии открыта горячая линия по номеру +905383933451.

"Выплаты компенсаций осуществляет страховая компания "РЕСО-Гарантия", – подчеркнули в компании.

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой провинции Анталья вечером 2 августа. Автобус перевозил россиян из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспорт врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

В результате происшествия, по предварительным данным, погибли три человека, еще 16 пассажиров получили травмы. На данный момент все пострадавшие госпитализированы.

