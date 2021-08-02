Три россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции

19:50
Уточняется, что еще пятеро граждан России получили тяжелые ранения, двое из них находятся в реанимации. Всего после инцидента в четырех различных больницах находятся 16 россиян. Пассажиры автобуса должны были вылететь в 21:50 по московскому времени в Самару рейсом ZF 6394.
"2 августа в районе Манавгата около 18:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье", – сказали в диппредставительстве.
Сотрудник российского Генконсульства выехал к месту аварии для выяснения деталей случившегося и обстоятельств ДТП.
В связи с инцидентом туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших. Сотрудники компании также прибыли на место ДТП. По их словам, туристам была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Обратиться на горячую линию можно по телефону +905383933451. Выплату компенсаций будет осуществлять страховая компания "РЕСО-Гарантия".
Ранее авария с участием туристического автобуса произошла на Кубани в Апшеронском районе. Уточнялось, что автобус съехал в кювет. В результате погиб один человек, еще 19 получили травмы.
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