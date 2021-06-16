В Абхазии машина с российскими туристами упала в овраг

Фото: Sputnik/РИА Новости/Томас Тхайцук
В Абхазии автомобиль с российскими туристами упал в овраг, сообщает РИА Новости.
Авария произошла в северной части Гагрского тоннеля при выезде из него. В машине находились шесть человек.
Двое из пассажиров госпитализированы. Они находятся в Гагрской районной больнице. Остальные отказались от госпитализации.
Накануне двое российских туристов, отдыхавших в Абхазии, были ранены в результате стрельбы в Пицунде. Обоих доставили в сочинскую больницу.
Известно, что местный житель, устроивший стрельбу, уже задержан. В республиканском МВД заявили, что ранее он находился под следствием за незаконное ношение оружия.
В Абхазии задержали мужчину, который ранил двух россиян в ресторане Пицунды