В Абхазии машина с российскими туристами упала в овраг

Фото: Sputnik/РИА Новости/Томас Тхайцук

В Абхазии автомобиль с российскими туристами упал в овраг, сообщает РИА Новости.

Авария произошла в северной части Гагрского тоннеля при выезде из него. В машине находились шесть человек.

Двое из пассажиров госпитализированы. Они находятся в Гагрской районной больнице. Остальные отказались от госпитализации.

Накануне двое российских туристов, отдыхавших в Абхазии, были ранены в результате стрельбы в Пицунде. Обоих доставили в сочинскую больницу.

Известно, что местный житель, устроивший стрельбу, уже задержан. В республиканском МВД заявили, что ранее он находился под следствием за незаконное ношение оружия.