Дело о разбое возбудили после стрельбы на Марксистской улице

14:16
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Дело возбуждено по факту разбоя со стрельбой на Марксистской улице в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, трое приезжих, из которых один – житель Красногорска, договорились о встрече для обмена долларов на рубли.
"Прибыв на место встречи, граждане провели обмен по договору. Но приезжим показалось, что выданные деньги фальшивые, после чего завязался конфликт во дворе, житель Красногорска открыл огонь из травматического пистолета. Его оппоненты также начали отстреливаться из травматических пистолетов", – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, житель Красногорска открыто похитил у приезжих 10 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемого задержали.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Таганском районе столицы. По словам очевидцев, конфликт произошел между тремя мужчинами на Марксистской улице.
В МВД России по Москве рассказали, что злоумышленники применили травматическое оружие.
Стрельба произошла в Таганском районе столицы
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