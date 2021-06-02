Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Очевидец рассказала о стрельбе в Таганском районе, передает телеканал Москва 24.

По ее словам, инцидент произошел около банка во время того, как молодой человек снимал деньги с карты.

"У парня этого не очень со здоровьем. И его там люди какие-то с пистолетом начали обрабатывать в плане денег. В итоге он от них сюда убегал. Кто-то там упал, кто-то сломал ногу", – пояснила она.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Таганском районе столицы. По словам очевидцев, конфликт произошел между тремя мужчинами на Марксистской улице.

В МВД России по Москве рассказали, что злоумышленники применили травматическое оружие. В результате происшествия никто не пострадал.

