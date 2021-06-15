Двое российских туристов ранены в результате стрельбы в Абхазии

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Двое российских туристов, отдыхавших в Абхазии, ранены в результате стрельбы в Пицунде, передает РИА Новости.

Как сообщили в российском посольстве в республике, обоих доставили в сочинскую больницу.

Известно, что местный житель, устроивший стрельбу, уже задержан. В республиканском МВД заявили, что ранее он находился под следствием за незаконное ношение оружия.

Дипмиссия и представительство министерства внутренних дел РФ в Абхазии держат ситуацию на контроле. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Таганском районе столицы. По словам очевидцев, конфликт произошел между тремя мужчинами на Марксистской улице. В МВД России по Москве рассказали, что злоумышленники применили травматическое оружие.

