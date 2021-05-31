Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "112"
Сергея Болкова, который устроил стрельбу в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге, арестовали на два месяца. Такое решение принял Чкаловский районный суд города, передает ТАСС.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца – до 29 июля", – сказал судья.
Известно, что мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь правоохранителя.
Ранее подозреваемый признался, что стрелял с балкона. При этом он заявил, что стрелял не прицельно и не хотел попасть в ребенка.
В результате происшествия были ранены сотрудник Росгвардии и девочка. В настоящее время ребенок находится в реанимации. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.
Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, признал вину