Стрелявший в Екатеринбурге был уволен из органов более 10 лет назад

Фото: телеграм-канал "Mash"

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге более 10 лет назад был уволен из органов внутренних дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

"Его уволили еще до реорганизации милиции в полицию. Работал он рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика", – говорится в сообщении.

Также в правоохранительных органах агентству рассказали, что мужчина работает в частном охранном предприятии.

В воскресенье вечером в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге злоумышленник устроил стрельбу. В результате были ранены сотрудник Росгвардии и девочка. Как сообщили в Минздраве Свердловской области ребенок находится в тяжелом состоянии.

В ходе штурма сотрудникам СОБРа удалось задержать злоумышленника. Во время операции мужчина оказывал сопротивление. Никто из бойцов не пострадал.

Как рассказал помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков, во время происшествия злоумышленник был сильно пьян.